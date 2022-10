Non accetta nuova relazione della ex e la perseguita per 6 mesi | Nei guai un 53enne - Tuttoggi

L'uomo pedinava la donna, la insultava e le controllava le chat del telefono, dopo le percosse arrivano denuncia e divieto di avvicinamento | La vittima era stata costretta a modificare anche le sua abitudini di vita

Continua in maniera alquanto preoccupante, in Altotevere, il triste fenomeno degli atti persecutori e violenze in generale nei confronti delle donne. Si tratta infatti del quarto episodio in appena due mesi (3 a Città di Castello e uno a San Giustino).

Stavolta il giudice ha preso provvedimenti nei confronti di un 53enne tifernate, geloso della ex e della sua nuova vita tanto da arrivare a tormentarla per 6 lunghi mesi.