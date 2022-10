Viola divieto avvicinamento e minaccia di morte la ex sui social, 51enne agli arresti domiciliari - Tuttoggi

L'uomo era già stato raggiunto dal primo provvedimento cautelare lo scorso luglio ma a fine settembre ha ricominciato con i comportamenti vessatori | In un'occasione si è presentato pure sul posto di lavoro di lei

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex convivente e finisce agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal gip di Perugia nei confronti di 51enne di San Giustino, che già lo scorso luglio era stato denunciato dalla donna per una serie di episodi fatti di minacce, insulti e aggressioni fisiche ai suoi danni.

Allora il giudice aveva emesso la prima misura cautelare che, in un primo momento, sembrava avesse avuto effetti positivi, dato il cessare dei comportamenti vessatori dell’uomo. Negli ultimi 10 giorni di settembre, però, il 51enne ha nuovamente cambiato atteggiamento, ricominciando con le minacce e non solo.