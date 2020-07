Nominata la nuova Consulta pesca sportiva

Nominata la nuova Consulta della pesca sportiva. Firmato il decreto con cui la governatrice Donatella Tesei rinnova i membri dell’organismo consultivo in materia di pesca sportiva.

I membri della Consulta pesca

Ne fanno parte il dirigente del Servizio regionale foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica venatoria (attualmente Francesco Grohmann), con funzioni di presidente e Valter Rondolini, delegato dal dirigente del Servizio regionale Agricoltura sostenibile.

Post Covid, Paciano punta sulla pesca sportiva

Arpa Umbria ha designano Giacomo Rapi, l’Università degli Studi di Perugia Massimo Lorenzoni.

I rappresentanti delle associazioni

Le associazioni ambientaliste Legambiente e Wwf hanno indicato Alessandra Paciotto.

Fipsas ha designato Vanni Giorgioni.

Questi i componenti in rappresentanza delle associazioni dei pescatori: Claudio Vici (Arci Pesca Fisa), Francesco Nardi (Enalcaccia Pesca e Tiro), Mario Lanari Associazione Nazionale Libera Caccia e Pesca.

Ai componenti della Consulta per la pesca, che resta in carica per tutta la legislatura regionale, non spetta alcun compenso.