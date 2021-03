Nocera Umbra, imbrattata la targa di Italia Viva: c’è la denuncia

"Abbiamo segnalato anche alcuni messaggi di contenuto dubbio ricevuti attraverso social"

Scritte contro Renzi sulla targa all’ingresso della sede di Italia Viva. Il partito ha così presentato una denuncia contro ignoti presso la locale Caserma.

La denuncia

“Abbiamo segnalato anche alcuni messaggi di contenuto dubbio ricevuti attraverso social, non adatti a una sana e corretta competizione politica. Le diversità di vedute e talvolta la dura contrapposizione che si avverte in campo politico – dicono – non può e non deve in nessun caso sfociare nella mancanza di rispetto dell’avversario, né tanto meno in forme di dissenso oltraggioso e violento. Detto questo noi, tuteleremo sempre le nostre sedi, i nostri dirigenti e i nostri militanti , condannando sempre ogni tipo di violenza e meschinità che venga fatta anche ad altri“.