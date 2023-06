NKD: apertura e inaugurazione a Perugia per l'insegna europea di abbigliamento e accessori per la casa a prezzi super convenienti - Tuttoggi.info

La festa di inaugurazione prevede anche una scontistica speciale del 20% su tutti gli articoli*, senza un minimo di spesa.

Diffusasi a macchia d’olio ormai su tutto il territorio italiano, ora l’insegna europea apre un nuovo punto vendita a Perugia in strada Tiberina Nord 28/b, con l’obiettivo di essere sempre più vicina ai suoi clienti e di offrire loro una piacevole esperienza di shopping in un ambiente accogliente e familiare.

Oggi, in occasione della festa di inaugurazione, nello store NKD di Perugia si potrà dunque acquistare tutto scontato del 20%.

Il marchio NKD è in continua espansione e quest’anno arriverà a 300 punti vendita in Italia! A giovare dell’apertura sarà anche la popolazione locale, segnaliamo infatti che le posizioni per selezione del personale sono sempre aperte su personale@nkd.it.

Presente in sette paesi europei, 10000 dipendenti e quasi 300 filiali sul territorio nazionale, in crescita costante dal 2006. NKD, con il suo slogan “Ogni giorno un sorriso”, è uno dei maggiori value discounter del settore tessile in Europa. La sua gamma di prodotti è variegata: dalla moda per tutta la famiglia, passando per gli indumenti sportivi fino ad arrivare agli articoli di arredo e decorazione per la casa. La combinazione perfetta tra moda, living e lifestyle accessibile a tutti (e non solo per la convenienza dei prezzi). La collezione abbigliamento donna, ad esempio, offre un’ampia scelta di stili e di taglie, che possono andare dalla XS alla 64. Quello NKD è un negozio che vuole essere di quartiere – un punto di riferimento per tutti gli abitanti.



*Esclusi CD, DVD, riviste e libri. Non cumulabile con altri sconti, promozioni o prezzi set. Valido solo in questa filiale e solo il giorno dell’evento