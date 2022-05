Nidi comunali estivi dal 4 al 15 luglio, come iscriversi

Due le ripartizioni settimanali, 4-8 luglio e 11-15 luglio, con orario dalle 8 alle 14. I due moduli settimanali avranno una recettività massima di 16 bambini per ogni asilo nido, fatta eccezione per il nido Peter Pan che avrà invece una disponibilità di 24 in quanto la struttura accoglierà anche i bambini dell’Albero di Tutti. Le famiglie potranno scegliere uno o più dei moduli settimanali previsti: le rette sono fissate su base settimanale e calcolate in relazione all’isee.

Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate, dopo essere state debitamente compilate, all’indirizzo nidiestate@comune.perugia.it entro lunedì 23 maggio.