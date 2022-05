New Concept Spoleto, un negozio tutto nuovo e servizi di consulenza di immagine - Tuttoggi

“E’ la realizzazione di un sogno o una storia banale – spiega Anna – come possono essere tante altre. Nel senso che ognuno racconta la sua storia per come l’ha sentita e per come l’ha vissuta. Credo però che quello che renda unica ogni storia sia il segno che lascia nel cuore delle persone che si hanno vicino, perché i sogni in qualche modo toccano sempre gli altri”

Nuovo locale, tanti riconoscimenti, l’esperienza accumulata e nuove sfide all’orizzonte. “Io tutti i fine settimana li dedico all’insegnamento – racconta Silvana – mi piace tantissimo. Sono una trainer Davines e mi piace per un motivo, perché ogni volta che insegni impari. Anna si è rimessa in gioco con un altro sogno di quelli chiusi in un cassetto e al quale non trovava mai tempo da dedicare”

“Ci siamo certificati come consulente d’immagine – precisa Anna – per dare una maggiore varietà e completezza al servizio che già offriamo. La consulenza d’immagine si divide in diversi servizi, tra cui lo studio della body shape, lo studio della facial shape e lo studio dell’analisi dello stile. Questi servizi ci permettono di rispondere a tanti bisogni delle nostre clienti.”

E cosi da oggi sarà piu facile scegliere i giusti accessori da indossare in base alla forma del viso, i piercing che valorizzano, i colori più adatti al proprio incarnato, gli abiti che ci migliorano.

“Abbiamo scelto di portare avanti questa tipologia di servizi – conclude Silvana – proprio perché secondo noi questo è il momento giusto per aiutare le persone che sempre di più hanno difficoltà a scegliere cosa è giusto per loro. Basta essere educati alla valorizzazione per scegliere colori, forme, tessuti, accessori che ci illuminino.”