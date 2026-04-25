 Valfabbrica verso il voto, sfida a due tra Bacoccoli e Petrosi | I nomi dei 20 candidati consiglieri - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Valfabbrica verso il voto, sfida a due tra Bacoccoli e Petrosi | I nomi dei 20 candidati consiglieri

Davide Baccarini

Valfabbrica verso il voto, sfida a due tra Bacoccoli e Petrosi | I nomi dei 20 candidati consiglieri

Il sindaco uscente se la vedrà con la capogruppo di Bella Libera Umbria
Sab, 25/04/2026 - 14:51

Condividi su:

Il quadro politico per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, a Valfabbrica, è finalmente delineato. Quest’oggi (25 aprile), alle 12, sono state ufficialmente consegnate le liste elettorali con i nomi dei 20 candidati consiglieri.

Per quanto riguarda il sindaco sarà una corsa a due: da un lato il primo cittadino uscente Enrico Bacoccoli, che punta alla riconferma, e dall’altro Loredana Petrosi, protagonista di una vera sorpresa dell’ultima ora.

La conferma: Bacoccoli e la linea della continuità

Enrico Bacoccoli si ripresenta agli elettori con la lista civica “Insieme per Crescere Ancora”. Forte di cinque anni di amministrazione definita “concreta e presente”, il sindaco uscente punta tutto sui risultati tangibili ottenuti durante il mandato. La sua squadra, composta da molti volti già noti e nuovi innesti, si propone di portare avanti i progetti in itinere, puntando sulla serietà e sull’esperienza maturata sul campo. “Visione e lavoro” sono le parole d’ordine per convincere i cittadini a dare fiducia per un secondo mandato.

Questi i 10 candidati consiglieri di “Insieme per Crescere Ancora”: Franco Anastasi, Stefano Bordichini, Chiarella Calisti, Loredana Caneschi, Andrea Castagnoli, Venanzio Chiappini, Silvia Cozzali, Mattia Gatti, Massimo Gramaccia, Rolando Ligi.

La sorpresa: Petrosi subentra a Grasselli

La vera notizia arrivata nelle ultime ore riguarda però lo schieramento di opposizione. Quando tutto sembrava portare alla candidatura di Werther Grasselli per l’area di “Bella Libera Umbria”, è arrivato il cambio di rotta: la candidata sindaca sarà infatti Loredana Petrosi a guidare la lista “Alternativa in Comune”. Quest’ultima – attuale consigliere di minoranza in Consiglio comunale, sostenuta dal medesimo gruppo politico di Grasselli -, si lancia nella sfida con l’obiettivo di offrire un cambio di passo.

Questi i 10 candidati consiglieri di “Alternativa in Comune”: Marianna Di Tocco, Cristiano Giustozzi, Marco Mariucci, Valentina Petrosi, Benedetta Katia Piterà, Riccardo Rossetti, Umberto Tessitore, Afshin Varjavandi, Erika Venturi, Alessandra Vinti.

Le urne, come detto, si apriranno domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Con due sole liste in campo, la partita si deciderà al primo turno.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Oggi ad Assisi tante iniziative per la Liberazione: il programma

Assisi

Ad Assisi fino al 4 ottobre la mostra di Pistoletto che lancia papa Francesco come “Santo dell’Arte”

Assisi

Il Teatro Lirico ad Amab 2026, mercoledì in concerto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Terni

Inaugurato il Nuovo Centro Visite all’Oasi WWF Lago di Alviano: un passo avanti per la tutela e l’educazione ambientale

Gubbio e Gualdo

Valfabbrica verso il voto, sfida a due tra Bacoccoli e Petrosi | I nomi dei 20 candidati consiglieri

Spoleto

A Giano dell’Umbria venti anni di Frigolandia con la Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti

Perugia

Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismo: sabato 25 aprile l’inaugurazione della targa commemorativa ai Giardini del Frontone

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!