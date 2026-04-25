Valfabbrica verso il voto, sfida a due tra Bacoccoli e Petrosi | I nomi dei 20 candidati consiglieri - Tuttoggi.info

Il quadro politico per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, a Valfabbrica, è finalmente delineato. Quest’oggi (25 aprile), alle 12, sono state ufficialmente consegnate le liste elettorali con i nomi dei 20 candidati consiglieri.

Per quanto riguarda il sindaco sarà una corsa a due: da un lato il primo cittadino uscente Enrico Bacoccoli, che punta alla riconferma, e dall’altro Loredana Petrosi, protagonista di una vera sorpresa dell’ultima ora.

La conferma: Bacoccoli e la linea della continuità

Enrico Bacoccoli si ripresenta agli elettori con la lista civica “Insieme per Crescere Ancora”. Forte di cinque anni di amministrazione definita “concreta e presente”, il sindaco uscente punta tutto sui risultati tangibili ottenuti durante il mandato. La sua squadra, composta da molti volti già noti e nuovi innesti, si propone di portare avanti i progetti in itinere, puntando sulla serietà e sull’esperienza maturata sul campo. “Visione e lavoro” sono le parole d’ordine per convincere i cittadini a dare fiducia per un secondo mandato.

Questi i 10 candidati consiglieri di “Insieme per Crescere Ancora”: Franco Anastasi, Stefano Bordichini, Chiarella Calisti, Loredana Caneschi, Andrea Castagnoli, Venanzio Chiappini, Silvia Cozzali, Mattia Gatti, Massimo Gramaccia, Rolando Ligi.

La sorpresa: Petrosi subentra a Grasselli

La vera notizia arrivata nelle ultime ore riguarda però lo schieramento di opposizione. Quando tutto sembrava portare alla candidatura di Werther Grasselli per l’area di “Bella Libera Umbria”, è arrivato il cambio di rotta: la candidata sindaca sarà infatti Loredana Petrosi a guidare la lista “Alternativa in Comune”. Quest’ultima – attuale consigliere di minoranza in Consiglio comunale, sostenuta dal medesimo gruppo politico di Grasselli -, si lancia nella sfida con l’obiettivo di offrire un cambio di passo.

Questi i 10 candidati consiglieri di “Alternativa in Comune”: Marianna Di Tocco, Cristiano Giustozzi, Marco Mariucci, Valentina Petrosi, Benedetta Katia Piterà, Riccardo Rossetti, Umberto Tessitore, Afshin Varjavandi, Erika Venturi, Alessandra Vinti.

Le urne, come detto, si apriranno domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Con due sole liste in campo, la partita si deciderà al primo turno.