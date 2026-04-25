Spaccata con la Panda in retromarcia, poi fanno esplodere bancomat | Ladri in fuga col bottino - Tuttoggi.info

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Spaccata con la Panda in retromarcia, poi fanno esplodere bancomat | Ladri in fuga col bottino

Davide Baccarini

Spaccata con la Panda in retromarcia, poi fanno esplodere bancomat | Ladri in fuga col bottino

Sab, 25/04/2026 - 12:20

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Avrebbero usato una Fiat Panda in retromarcia per sfondare l’ingresso frontale della filiale Bper di Narni Scalo e fatto esplodere il bancomat per rubarne la cassetta con il bottino (tuttora da quantificare).

Tutto è accaduto, in pochissimi minuti, nella sede di via Tuderte, – da quanto emerge – intorno alle 3 di notte di sabato 25 aprile. Il gruppo di malviventi, tutti a volto coperto, è riuscito a fuggire poco prima dell’arrivo dei carabinieri.

Proprio i militari stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di ricostruire tutte le fasi dell’assalto e risalire ai membri del commando. Per le modalità usate e i tempi davvero ristretti del furto sembrerebbe una “banda specializzata” in questo tipo di azioni. Nella stessa sede di Narni Scalo, nel 2017, ci fu un colpo praticamente simile, con l’uso dell’esplosivo.

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