 Schianto nella notte, Alfa Romeo d’epoca finisce contro auto in sosta e un albero - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Schianto nella notte, Alfa Romeo d’epoca finisce contro auto in sosta e un albero

Davide Baccarini

Schianto nella notte, Alfa Romeo d’epoca finisce contro auto in sosta e un albero

Sab, 25/04/2026 - 11:02

Condividi su:

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente verificatosi nella notte appena trascorsa nel cuore di Terni. Una Alfa Romeo Giulia degli anni ’70 ha terminato la sua corsa in via Mazzini, schiantandosi violentemente prima contro un’auto in sosta e poi addosso ad un albero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida del veicolo d’epoca avrebbe perso il controllo del mezzo – per cause ancora in corso di accertamento – con l’impatto che è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, allertati per un principio di incendio divampato dal vano motore della storica berlina subito dopo l’urto.

Al loro arrivo, l’area era già presidiata dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri, impegnati a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità, rimasta interdetta per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. Fortunatamente, nonostante il rischio di incendio e l’entità dei danni materiali, non si registrerebbero ferite gravi per il conducente.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

A Giano dell’Umbria venti anni di Frigolandia con la Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti

Spoleto

Comunicato stampa del COA sulla proposta dell’ANM di riduzione del numero dei Tribunali

Spoleto

Spoleto, incendio in una casa: nessun ferito, sul posto vigili e polizia

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

QuiEuropa Magazine – 25/4/2026

Top News ITALIA

25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all’altare della Patria

Top News ITALIA

Ucraina, Zelensky “Attacchi russi questa notte con 4 morti e decine di feriti”

Top News ITALIA

Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell’Inter

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!