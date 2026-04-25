Schianto nella notte, Alfa Romeo d’epoca finisce contro auto in sosta e un albero - Tuttoggi.info

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente verificatosi nella notte appena trascorsa nel cuore di Terni. Una Alfa Romeo Giulia degli anni ’70 ha terminato la sua corsa in via Mazzini, schiantandosi violentemente prima contro un’auto in sosta e poi addosso ad un albero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida del veicolo d’epoca avrebbe perso il controllo del mezzo – per cause ancora in corso di accertamento – con l’impatto che è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, allertati per un principio di incendio divampato dal vano motore della storica berlina subito dopo l’urto.

Al loro arrivo, l’area era già presidiata dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri, impegnati a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità, rimasta interdetta per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. Fortunatamente, nonostante il rischio di incendio e l’entità dei danni materiali, non si registrerebbero ferite gravi per il conducente.