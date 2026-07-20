 Nessun problema per l'acqua, ordinanza revocata. Usl bacchetta Bandecchi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nessun problema per l’acqua, ordinanza revocata. Usl bacchetta Bandecchi

Redazione

Nessun problema per l’acqua, ordinanza revocata. Usl bacchetta Bandecchi

Lun, 20/07/2026 - 07:24

Condividi su:

Revocata nella serata di domenica l’ordinanza del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che vietava l’uso alimentare dell’acqua di rubinetto nell’area tra Campomicciolo e San Valentino, compresa la zona dell’ospedale.

Il provvedimento di domenica pomeriggio è stato assunto dal sindaco Stefano Bandecchi “a seguito della comunicazione formale acquisita al protocollo comunale il 19/07/2026, con la quale Ausl Umbria 2 ha trasmesso gli esiti analitici relativi ai controlli effettuati sulla rete idrica interessata; sulla base della documentazione ora acquisita, i parametri analitici risultano conformi alla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano. La Ausl ha dunque confermato formalmente – evidenzia il Comune di Terni – la non sussistenza di elementi igienico-sanitari ostativi all’utilizzo dell’acqua di rete per consumo umano nella zona di fornitura Terria-Campomicciolo-San Valentino”.

L’Usl, in realtà, nelle scorse ore aveva criticato l’ordinanza del sindaco, spiegando come i parametri sono sempre stati nella norma e non c’era alcun bisogno di emettere ordinanze.

Dall’azienda sanitaria locale domenica stato spiegato che “i risultati degli ultimi campionamenti eseguiti in data odierna, riguardanti le indagini microbiologiche, attestano che tutti i parametri dell’acqua sono perfettamente nei limiti di legge, confermando una valutazione di oggettiva sicurezza delle modalità di erogazione dell’acqua potabile, come già emerso e comunicato alle autorità competenti nella giornata di ieri (sabato, ndr). Infatti, gli esiti negativi delle indagini di laboratorio odierne si pongono in perfetta continuità e sintonia con le risultanze delle attività di controllo tempestivamente attivate da questa Usl sin dalla serata di venerdì 17 e durante la giornata di ieri (sabato, ndr). Già i primi screening analitici e gli autocontrolli chimici effettuati avevano rilevato come la risorsa idrica fosse assolutamente idonea al consumo umano, dimostrando come non sussistessero reali ragioni di pericolo o motivi concreti per limitarne l’utilizzo da parte della popolazione e, quindi, per richiedere all’autorità sanitaria comunale una ordinanza contingibile ed urgente in tal senso.

L’esito negativo di tutti gli esami biochimici odierni non fa che certificare – allo stato – l’assoluta conformità e la sicurezza microbiologica e chimica della risorsa idrica, che deve quindi intendersi salubre, escludendo rischi per la salute pubblica. In virtù di questo quadro analitico solido e rassicurante, che dissipa ogni residuo dubbio sulla salubrità dell’acqua, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Umbria 2 ha prontamente predisposto e inviato al Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, la formale richiesta di revoca del provvedimento restrittivo adottato nella serata di ieri (sabato, ndr) – peraltro non motivato da ragioni di natura igienico-sanitaria cosi come sopra specificato – al fine di restituire in tal modo la piena fruibilità del servizio a tutta la comunità coinvolta.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Stagione Lirica, 4 nuovi allestimenti in scena dal 6 agosto al 28 settembre

Spoleto

Tentata rapina in villa, Video ladri armati in fuga | Indagini dei carabinieri

Spoleto

Race different, Social sport Spoleto entra nel progetto sociale di GP Project team

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Donzelli “Via D’Amelio luogo sacro, contro la mafia bisogna stare tutti insieme”
Pillole Italpress

Finale Mondiali 2026, lunghe file per entrare allo stadio

Pillole Italpress

Via D’Amelio, Russo “Stiamo cercando mandanti e vere cause della strage”
Pillole Italpress

Varchi “Via D’Amelio patrimonio della nazione, ha fatto risvegliare coscienze”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!