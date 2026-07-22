Nessun cantiere Anas tra Terni e Orte fino a ottobre, pianificazione per la riapertura - Tuttoggi.info

Nessun cantiere Anas aperto fino a ottobre lungo la superstrada tra Terni e Orte e per la loro riapertura sarà prevista una opportuna programmazione. È la sintesi del tavolo che si è svolto ieri presso la Prefettura di Terni con l’obiettivo di prevenire situazioni di criticità derivanti dalle aree di cantiere presenti e/o programmate per i lavori di manutenzione sul territorio provinciale ternano, anche in vista dell’imminente esodo estivo.

Il tavolo a palazzo Bazzani ha visto la partecipazione dei responsabili di ANAS, dei rappresentanti di Regione Umbria, Provincia di Terni, Comuni di Terni e Orvieto, dei Vertici delle Forze dell’ordine e della Sezione Polizia Stradale.

Nel corso della riunione sono state esaminate la pianificazione dei cantieri in corso, predisposta da Anas e la programmazione degli interventi futuri. “In particolare, – riferisce la Prefettura- saranno chiusi fino a ottobre tutti i cantieri della E 45 nella tratta tra Terni e Orte in entrambi i sensi di marcia. La riapertura sarà oggetto di una attenta pianificazione e condivisione in un Tavolo che si terrà in Prefettura a metà ottobre cui saranno invitati anche i rappresentanti di RFI per evitare la sovrapposizione dei cantieri stradali con i lavori sulla medesima tratta ferroviaria.

Il Prefetto ha invitato i soggetti competenti alla massima attenzione e collaborazione al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci in caso di emergenza, minimizzando al massimo i disagi all’utenza. Ha, altresì, preannunciato che il tema della sicurezza stradale in vista dell’esodo e controesodo estivo sarà oggetto di specifico esame nel corso del prossimo Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, ove saranno pianificati dispositivi congiunti di vigilanza e controllo del territorio garantendo una razionale distribuzione delle risorse disponibili”.