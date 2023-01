Nella vita dormiamo per 26 anni: come aumentare il comfort notturno - Tuttoggi

È fondamentale assicurarsi che la biancheria offra tutto il comfort di cui si ha bisogno, quindi che sia di qualità, soprattutto se parliamo dei tessuti e della loro robustezza. Un altro consiglio è di investire in tessuti traspiranti: è un fattore molto importante, perché aiuta la corretta regolazione della temperatura del corpo. Quali sono le opzioni da prendere in considerazione? Su shop come Ferò, troviamo tantissimi esempi di biancheria da letto di un certo livello, bella ma ad un prezzo accessibile. Esempi come i trapuntini in raso di cotone, i copriletto in jacquard, le lenzuola in raso e molto altro ancora.

La giusta combinazione di colori per le pareti

Il colore delle pareti può avere un impatto enorme sul comfort della camera da letto, soprattutto se ci si affida alla cromoterapia. I colori caldi tendono ad essere più invitanti e accoglienti, mentre i colori freddi possono rendere la stanza meno disordinata e più tranquilla, invogliando al relax e alla pace dei sensi. In alternativa, è possibile pensare anche all’applicazione della carta da parati, perché spesso può aggiungere un tocco di eleganza e di design eclettico alla camera da letto. Ci sono infatti svariate texture e stick murali adatti per lo scopo. Tuttavia, la carta da parati non dovrebbe mai essere eccessiva, perché potrebbe rovinare l’unità dell’insieme stilistico.

Trovare la giusta temperatura

Un altro fattore importante, per creare una camera da letto confortevole, è trovare la giusta temperatura. Assicuratevi di installare un condizionatore, una caldaia o una pompa di calore in grado di mantenere la stanza ad un livello ottimale, a seconda della stagione e del clima. Se non ne avete già uno, prendete in considerazione l’idea di installare un termostato programmabile o smart, per una maggiore personalizzazione delle temperature, e utile anche per risparmiare sui consumi in bolletta.

Focalizzarsi sull’illuminazione della stanza

L’illuminazione è fondamentale, quando si tratta di realizzare un’atmosfera rilassante in qualsiasi spazio, comprese le camere da letto. Si possono ad esempio usare le lampade con livelli di luminosità regolabili, in modo da poter impostare diversi toni cromatici, a seconda del tipo di attività che si sta svolgendo (dalla lettura di un libro al relax). Se lo desiderate, potete anche investire nelle strip LED, che possono essere controllate da remoto tramite smartphone, e che consentono di personalizzare ancor di più l’illuminazione ambientale.

Concludendo, i negozi come Ferò consentono di trovare moltissimi complementi e prodotti per la camera da letto, di qualità e con un prezzo accessibile. Per il resto, l’arredo e la scelta di elementi come i colori o la temperatura faranno il resto.