Nella scuola di Mantignana con la cucina da 80 pasti al giorno GALLERY

Le immagini della scuola inaugurata lunedì per far fronte all'aumento della popolazione scolastica nella zona nord di Corciano

Eccola la nuova sciola di Mantignana, inaugurata lunedì dal sindaco Betti e dalle altre autorità.

Qui è stata edificata una nuova ala dell’edificio che ha accolto la nuova cucina, dove vengono preparati circa 80 pasti al giorni, i magazzini a corredo, locali tecnici e servizi.

Un intervento resosi necessario perché anche la popolazione scolastica della parte nord, in particolare dell’abitato di Mantignana, sta aumentando.

scuola mantignana inaugurazione

“Per quello che riguarda l’intervento – ha spiegato Betti – è stato importante dal punto di vista economico. Complessivamente si tratta di 240mila euro finanziati per una parte importante direttamente dal Comune ed i restanti tramite un bando importante cui abbiamo partecipato. Abbiamo spostato il blocco cucina, ed anche i locali termici e per chi lavora nelle mense. E’ stato possibile così recuperare spazio per le aule nell’edificio principale. Spazi importanti per l’offerta formativa e spazi adeguati per chi lavora. Una visione integrata che consentirà di fornire ai ragazzi ed alle ragazze dei pasti e delle situazioni sempre migliori”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il vicesindaco Lorenzo Pierotti, gli assessori Sara Motti ed Andrea Braconi, una nutrita rappresentanza del Consiglio comunale, con esponenti di maggioranza ed opposizione, oltre, naturalmente al dirigente scolastico Daniele Gambacorta, insegnanti, rappresentanti dei genitori, rappresentanti della cooperativa La Torre che gestisce la mensa.