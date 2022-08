Nel ricordo di Emanuele Tiberi a Norcia la 3^ edizione di Hempiness Music Festival - Tuttoggi

Da giovedì 11 a sabato 13 agosto, in località Grotti, l’evento ‘green’ accoglierà artisti di fama nazionale e internazionale

È iniziato il countdown per l’Hempiness Music Festival (HMF), evento musicale e culturale organizzato dall’associazione di promozione sociale Hempiness APS con il patrocinio del Comune di Norcia, la Regione Umbria ed il Parco nazionale dei Monti Sibillini, in programma da giovedì 11 a sabato 13 agosto a Norcia, in località Grotti. Come per le edizioni del 2019 e 2021, anche quella del 2022 prevede la partecipazione di artisti di fama nazionale ed internazionale che richiamano migliaia di giovani partecipanti dall’Italia e dall’estero.

Si parte giovedì 11 agosto alle 16 dal ‘Valnerina stage’ con i concerti di Cascate e Reuben Stone per poi passare alle 19 al programma musicale principale: dal Sibillini stage si esibiranno JPson, Amistat, Dutch Nazari, Sons of the East e Will And The People. Venerdì 12 poi, il Valnerina stage ospiterà Electric Cognac, Volvedo e Legno dalle 17, mentre alle 19, saliranno sul palco principale Karmic e Pedestrians prima del gran finale con l’esibizione del pluripremiato cantautore e polistrumentista italiano Francesco Motta. Vincitore della Targa Tenco 2016 nella sezione ‘Opera prima’ con l’album ‘La fine dei vent’anni’ e nel 2018 come miglior disco in assoluto con l’album ‘Vivere o morire’ Motta è autore del brano ‘Dov’è l’Italia’, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2019. Chiuderà l’evento, sabato 13 dalle 23, il dj set organizzato in collaborazione con l’associazione Ground, rassegna dei party estivi del Serendipity Club di Foligno, in compagnia dei dj Franco B, Marco Socci e, special guest, Lele Sacchi. L’apertura dei cancelli è alle 15 e la chiusura alle 2 per i giorni dell’11 e 12 agosto, mentre il 13 agosto i cancelli chiuderanno alle ore 4.