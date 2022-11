Narni, Statale Flaminia chiusa al transito veicolare dal 14 al 16 novembre - Tuttoggi

la Linea 1 degli autobus farà capolinea al Parcheggio del Suffragio, poiché è escluso il tratto Piazza Garibaldi–Testaccio;

verrà istituito un servizio aggiuntivo di navetta per il tratto Madonna Scoperta–Testaccio–Piazza Garibaldi, mantenendo gli stessi orari;

le corse extraurbane in transito da Terni per Testaccio saranno deviate su bivio Berardozzo–Tre Ponti–bivio Taizzano–Ponte Sanguinario (SS3 ter);

le corse extraurbane da Calvi per Terni saranno deviate sulla SS3 ter da Ponte Sanguinario;

i viaggiatori interessati alla combinazione dei servizi dovranno trasferirsi a piedi nel tratto Parcheggio del Suffragio–Piazza Garibaldi;

la corsa da Testaccio delle 5.00 è anticipata alle 4.45 e transita per bivio Taizzano;

le corse delle 6.20 da piscina di Otricoli, delle 6.20 da bivio Santa Lucia, delle 6.55 da bivio Santa Lucia, delle 7.00 da Piloni, anticipano la partenza di 15 minuti per rispettare gli orari di arrivo a Narni.

Scuola e Ztl

Per tutto il periodo, inoltre, è sospeso il divieto di circolazione nella Ztl. Per quanto riguarda la scola, infine, per evitare disagi alla circolazione del trasporto scolastico, le lezioni subiranno leggere variazioni di orario in accordo con la direzione scolastica di Narni.