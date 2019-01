Narni, due giovani ternani arrestati per spaccio

La capillarità dell’organizzazione territoriale dell’Arma, garantita dalle Stazioni disseminate in tutta la provincia di Terni che rappresentano il principale presidio di legalità, permette una continua attività di monitoraggio e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato, da ultimo, all’arresto di 2 giovani pusher italiani.

Nel pomeriggio di ieri infatti i Carabinieri della Stazione di Narni Scalo (TR), al termine di una specifica attività info-investigativa, hanno individuato ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 2 giovani ternani, un 20enne incensurato ed un 21enne già deferito per reati dello stesso tipo.

Alla quindicina di grammi di hashish divisi in dosi, che un equipaggio trovava addosso al primo dei due ragazzi nel corso di un controllo per strada, si aggiungevano gli altri quasi 200 grammi della stessa sostanza trovati nella sua abitazione corredati dai “classici accessori”: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 500 euro in contanti presumibile frutto di pregressa attività di spaccio.

L’ulteriore perquisizione poi operata dai militari presso l’abitazione del 21enne faceva saltare fuori altri 300 grammi circa sempre di hashish più una decina di grammi di MDMA, nonché un altro bilancino di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani, al termine degli atti afferenti il loro arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venivano ricondotti e messi ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’odierno rito direttissimo il Tribunale di Terni.

Ancora una volta colpito dall’Arma il pericoloso connubio giovani e droga.

