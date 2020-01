Narni, al parco dei Pini 128 nuovi alberi - Tuttoggi

Sono iniziati ieri al Parco dei Pini Donatelli di Narni scalo i lavori di ripiantumazione degli alberi dopo l’abbattimento dei pini pericolosi eseguito alcuni mesi fa. Lo fa sapere l’amministrazione comunale che informa come il primo intervento sia consistito nella messa a dimora di 53 alberi, corrispondenti al numero dei pini abbattuti precedentemente. Terminata questa prima fase, scatterà la seconda con la piantumazione di altri 75 alberi.

Complessivamente si prevede una dotazione di 13 olivi, 20 tigli e altrettanti aceri, 25 lecci, 50 alberi da frutto e 5 noci. L’intervento al parco Donatelli prevede anche la riqualificazione complessiva del parco giochi. Il progetto consiste nella trasformazione della vecchia fontana in gioco per arrampicata rivestito di gomma colorata e calotte sferiche per la presa, l’eliminazione del muretto che delimita la fontana e il rinnovo di tutti i tappetini anti trauma.

Saranno poi installati tappetini di ghiaia sciolta anti trauma bordata di legno nei terreni permeabili sotto i giochi e verrà montata un’altalena a cesto. In programma anche la sostituzione dei seggiolini delle altalene esistenti, l’introduzione di altri giochi di più piccole dimensioni ed una mappa tattile dell’intero parco giochi.