Musica a palla di notte, sveglia il condominio: denunciata

L'intervento della polizia in un palazzo di Corciano, dopo la richiesta di intervento degli altri condomini

Denunciata per disturbo della quiete e del riposo delle persone. E’ successo in un condominio di Corciano, dove sono giunti i poliziotti, chiamati di notte dai vicini che lamentavano musica ad altissimo volume e telefonate in vivavoce con un tono alto.

La musica proveniva dall’appartamento di una 47enne, che alla vista degli agenti ha manifestato il proprio disappunto, farfugliando frasi senza senso.

La donna, una volta convinta a mantenere toni pacati e a non fare rumore, è stata comunque deferita all’autorità giudiziaria per il reato di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.