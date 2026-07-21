Multa a locale e raffica di allontanamenti da Terni e Narni - Tuttoggi.info

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio coordinata dalla Questura di Terni, attraverso un’azione che affianca ai controlli amministrativi nei luoghi di maggiore aggregazione l’adozione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale, dalle truffe ai danni dei cittadini, soprattutto delle persone anziane, allo spaccio di sostanze stupefacenti, intervenendo anche prima della commissione di ulteriori reati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione. Nella giornata odierna, il Questore Abenante ha adottato cinque divieti di ritorno in altrettante posizioni esaminate dalla Divisione Anticrimine.

Divieti di ritorno a Terni e Narni

In particolare, quattro divieti di ritorno dal Comune di Narni, su proposta dell’Arma dei Carabinieri, sono stati emessi nei confronti di soggetti sospettati di trovarsi sul territorio con l’intento di porre in essere truffe con la tecnica del “finto carabiniere”, un modus operandi particolarmente insidioso utilizzato soprattutto ai danni delle persone anziane. Le misure adottate mirano quindi a impedire il ritorno dei destinatari nel territorio comunale, rafforzando l’azione preventiva finalizzata a contrastare il fenomeno prima che possa tradursi in nuovi episodi delittuosi.

Un ulteriore divieto di ritorno dal Comune di Giove è stato adottato nei confronti di una persona con precedenti per spaccio di sostanza stupefacente.

Multa a locale

L’attività preventiva si affianca ai controlli amministrativi effettuati nei luoghi maggiormente frequentati. Nei giorni scorsi, infatti, la Divisione PAS della Questura ha effettuato un controllo congiunto presso un locale di pubblico spettacolo nella periferia ternana, insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e USL Umbria 2. Durante il controllo, effettuato in una serata con circa 480 avventori, comunque entro la capienza massima autorizzata di 800 persone, sono state verificate le condizioni relative alla pubblica sicurezza, alla regolarità amministrativa e commerciale, alla sicurezza antincendio, alla tutela dei lavoratori e agli aspetti igienico-sanitari.

Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità amministrative, tra cui la presenza di un apparecchio da intrattenimento privo della prescritta autorizzazione e la non corretta esposizione delle tabelle obbligatorie relative agli effetti dell’assunzione di alcol, oltre ad ulteriori criticità oggetto degli adempimenti degli enti competenti.

Il complesso delle attività conferma la strategia di prevenzione integrata portata avanti sul territorio provinciale: da un lato, controlli mirati nei locali e nei luoghi di maggiore aggregazione per assicurare condizioni di sicurezza a cittadini, avventori e lavoratori; dall’altro, l’utilizzo tempestivo delle misure di prevenzione, con l’obiettivo di allontanare dal territorio soggetti ritenuti pericolosi e intercettare situazioni di rischio prima che possano tradursi nella commissione di nuovi reati.