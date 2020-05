Movida, stop al vetro da asporto: c'è l'ordinanza del sindaco

Movida: stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o di metallo. Ecco la nuova ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, che ha firmato il provvedimento indirizzato a tutti i titolari o gestori di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Movida: le restrizioni

Il provvedimento prevede il divieto di vendere per asporto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo per l’asporto all’esterno dei locali o al di fuori delle pertinenze esterne o delle aree pubbliche date in concessione, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo. E’ vietato per gli avventori degli esercizi portare fuori dai locali i contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo.

Contro l’abbandono del vetro

Il provvedimento è stato adottato, tra l’altro, perché l’abbandono dei contenitori delle bevande arreca un danno al decoro cittadino oltre a costituire una fonte di pericolo per i passanti dato che spesso vengono rotti e lasciati sparsi al suolo.