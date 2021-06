Movida "molesta" in centro, arriva ordinanza che limita asporto e vendita di alcol - Tuttoggi

Il provvedimento del sindaco sarà in vigore già da oggi (18 giugno) fino al 5 luglio, vietati contenitori di vetro e metallo e l'asporto dopo le 22 (da giovedì a domenica). Dall'una alle 6 stop alla somministrazione di qualsiasi prodotto alcolico (da venerdì a lunedì)

Arriva subito un provvedimento per arginare la movida “molesta” di Città di Castello. All’indomani della rissa in centro storico, che ha portato al ferimento e all’arresto di due giovani, il sindaco Luciano Bacchetta ha già emanato un’ordinanza, in vigore già da oggi (18 giugno) e intensificato controlli sinergici fra Polizia municipale e Forze dell’ordine.

“Spetta al senso civico e alla responsabilità di ognuno di noi recuperare correttamente gli spazi di socialità che stanno tornando grazie alle iniziative pubbliche. – ha dichiarato il primo cittadino – Esigenze di lavoro degli operatori commerciali ed esercizi pubblici, ritorno graduale alla normalità e convivenza civile vanno salvaguardati ed ognuno deve fare la propria parte”.

Movida, intero centro storico sotto osservazione

Nello specifico, con l’ordinanza numero 108 del 18/06/2021 il sindaco ha disposto limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e utilizzo di contenitori di vetro e lattine per tutto il periodo ricompreso da venerdì 18 giugno a lunedì 5 luglio all’interno dell’intero centro storico, ovvero il territorio delimitato dalle mura urbiche.

Stop a vetro e metallo, dopo le 22 niente asporto

“Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale, le condizioni di vivibilità e convivenza civile – si legge nell’ordinanza – è vietato:

dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo – nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica – consumare in luogo pubblico bevande contenute in contenitori di vetro o metallo :

: dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo – giovedì, venerdì, sabato e domenica – agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici, nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo e prodotti alcolici di qualunque gradazione.

Niente alcol dall’una alle 6

Durante la movida serale è inoltre vietato:

dalle ore 1 fino alle ore 6 di venerdì, sabato, domenica e lunedì, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici, nonché alle attività artigianali, vendere distribuire o somministrare, a qualsiasi titolo, prodotti alcolici di qualunque gradazione.

Sanzioni

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata già pubblicata sull’Albo Pretorio e comunicata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello e alle forze dell’ordine territoriali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), ai fini delle relative attività di vigilanza e controllo per il rispetto della stessa. L’inosservanza del provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 500 fino a 5.000 euro.