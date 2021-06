Rissa in centro storico, giovane ferito e operato alla testa | C'è anche un arresto - Tuttoggi

I tafferugli nati per futili motivi durante la movida notturna di Città di Castello, il ragazzo arrestato inseguito per le vie del centro dai carabinieri

La già discussa movida tifernate torna nell’occhio del ciclone. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021, intorno alle ore 3, si è infatti scatenata una rissa tra giovani in pieno centro storico, con un bilancio pesante che parla di un ricovero in ospedale e persino di un arresto.

Il tutto sarebbe nato per futili motivi nella sempre affollatissima Piazza Fanti, presa letteralmente d’assalto specialmente nei “giovedì sera” tifernati, quando migliaia di giovanissimi riempiono il cuore della città.

I carabinieri giunti sul posto, nel fuggi fuggi generale di ragazzi, hanno subito prestato le cure ad un giovane straniero steso a terra, a causa di una profonda ferita da taglio alla testa (probabilmente causata da una bottigliata). Subito dopo i militari, dopo un inseguimento per le vie del centro, sono anche riusciti a fermare un giovane italiano presumibilmente coinvolto nella rissa, “tradito” anche da una vistosa ferita allo zigomo sinistro.

Il ragazzo rimasto a terra è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello e sottoposto addirittura ad un intervento chirurgico per ridurre la lesione. Per il giovane fermato sono invece stati disposti gli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di domani (19 giugno).