Motociclismo in lutto, Terni piange Marcello Animobono - Tuttoggi

Nella giornata di ieri lunedì 10 maggio, all’età di 81 anni, si è spento un grande sportivo e soprattutto una parte della storia del motociclismo ternano, Marcello Animobono.

Animobono ha rappresentato per 60’anni la “Velocità Ternana”, istruendo in veste di Direttore di Gara molti addetti alla pista alcuni dei quali, ancora oggi, in attività presso l’Autodromo di Magione. Presidente del Moto Club Racing Terni, nel quadriennio 2005/2008, fu proprio lui a firmare il Mondiale di Enduro svolto nel settembre del2008, oltre a ben quattro edizioni della Coppa Italia velocità, un Europeo di Supermoto e due trofei nazionali da lui promossi.

Il ricordo

“Conosciuto e rispettato da tutti i club organizzatori nel settore velocità nazionale – ricorda Ortenzio Sanguinato del Mc Racing – sempre equilibrato e riflessivo, mai preda dell’istinto anche nei momenti più difficili vissuti sui campi di gara, ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento sia sportivo che umano, un maestro di vita che ci ha permesso, con i suoi saggi consigli, di riportare il Moto Club Racing Terni ai massimi livelli di oggi”.

Stella di bronzo CONI

Pochi uomini riescono nella loro carriera ha ricevere la “Stella di Bronzo”, del Coni al merito sportivo per i 50 anni di attività sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, ricorda Ortenzio Sanguinato,

“testimonianza di una ferrea dedizione a questo sport che costituisce , per noi, un luminoso esempio da seguire. Lui che ha conosciuto e frequentato tutti i grandi campioni ternani da Libero Liberati a Paolo Pileri, molto stimato dall’Amico e concittadino Giampiero Sacchi .Un grande uomo che non dimenticheremo Mai perché vivrà per sempre nei nostri cuori .Da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci del Moto Club, Ciao Marcello”.

Il cordoglio di Terni

Anche l’assessore allo sport del Comune di Terni, Elena Proietti, partecipa al dolore e al lutto che hanno colpito il mondo del motociclismo ternano con la scomparsa di Marcello Animobono. “Con lui – dice l’assessore Proietti – ci lascia un grande sportivo che ha rappresentato una parte importante della storia del motociclismo ternano con il suo impegno continuo per lo sport anche attraverso la presidenza del Motoclub Racing e in moltissime altre attività che lo hanno visto sempre protagonista sulle piste e sui campi di gara”.