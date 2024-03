Morte dello studente, indagini sull’incidente mentre andava a prendere l’autobus

Il dolore della famiglia e dei compagni di scuola del Volta, a cui l'amministrazione esprime la vicinanza di tutta la comunità

L’intera comunità perugina ha sperato nel miracolo. Purtroppo il cuore dello studente 17enne del Volta, P. P. le sue iniziali, investito mercoledì da un furgone mentre andava a prendere l’autobus in via San Galigano, si è fermato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Troppo gravi le ferite alla testa e in altre parti del corpo riportate nell’urto del furgone. Il conducente, che si è fermato ed ha chiamato i soccorsi, è indagato. Un atto dovuto, per far luce sulla dinamica del tragico incidente, sulla base anche dei rilievi effettuato mercoledì mattina dalla polizia locale.

Il giovane era sul marciapiede, quando a un tratto ha attraversato la strada per andare a prendere l’autobus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. Quindi l’urto con il furgone e la disperata corsa in ospedale, dove è giunto a bordo di un’autoambulanza in condizioni disperate.

I compagni di scuola dl ragazzo e gli amici sono increduli. Anche l’amministrazione comunale esprime la massima vicinanza ai familiari e agli amici di P.P.. “Un dolore condiviso – si legge in una nota diramata dal Comune appresa la triste notizia – profondamente da tutta la comunità”.