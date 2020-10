Morte del prof Bellucci, il ricordo della Società Mutuo Soccordo

Anche la Società di Mutuo Soccorso di Perugia è addolorata e si stringe ai suoi familiari per la morte di Mario Bellucci apprezzato sanitario e docente universitario.

“Era un nostro socio onorario – scrive la Società – e della vita e attività della Società operaia è stato discreto ma attento partecipe; contribuendo, grazie alla Volumnia editrice da lui fondata, a far conoscere la nostra storia e i nostri valori con “Perugia e la sua Società di mutuo soccorso” di Alberto Grohmann e “Mario Angeloni” di Renato Trequandi”.

Il prof Bellucci è stato presidente della “Accademia di belle arti di Perugia” e consigliere della “Fondazione Cassa di Risparmio”.

“Noi vogliamo ricordare – prosegue la Società – alla città il suo impegno in difesa del nostro patrimonio storico (anche da colto collezionista), artistico e paesaggistico. Compito che lo portò con Pietro Scarpellini, Paolo Mazzerioli e altri a fondare la Sezione perugina di Italia nostra. La vicinanza a Perugia, la sua non settaria laicità, l’attenzione alla storia, alla cultura e all’ambiente perugino pensiamo sia il lascito che dovremmo far proprio”.