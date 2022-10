Montegabbione, anziano agricoltore trovato morto nei campi - Tuttoggi

Allarme a Montegabbione per un anziano scomparso, il corpo senza vita trovato nei campi: stroncato da un malore

Si era recato nei propri campi come faceva sempre, ma in serata non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l’allarme. E’ stato ritrovato soltanto nella tarda serata di venerdì un 80enne di Montegabbione i cui familiari avevano dato l’allarme. Il suo corpo era a terra, ormai senza vita, stroncato – è stato poi appurato – da un malore improvviso. A dare la notizia è il Corriere dell’Umbria oggi in edicola.

Si tratta di un anziano agricoltore della zona di Faiolo. A dare l’allarme venerdì erano stati i familiari. Subito sono scattate le ricerche, da parte degli abitanti del paese e dei carabinieri, che si sono concentrate nei terreni dell’uomo. Ed è qui che poi l’uomo è stato ritrovato senza vita. Dopo l’ispezione cadaverica esterna, che ha confermato le cause naturali alla base del decesso dell’80enne, la salma è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.