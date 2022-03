Montefalco, il palazzo comunale si illumina di blu nella Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo - Tuttoggi

Il Comune umbro aderisce alla campagna di sensibilizzazione ‘Light it up blue 2022’, dal 28 marzo al 3 aprile

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo (Wadd, world autism awareness day), il Palazzo comunale di Montefalco si illuminerà di blu aderendo alla campagna mondiale di sensibilizzazione ‘Light it up blue 2022’, dal 28 marzo al 3 aprile.

“Sabato 2 aprile – ha spiegato il vicesindaco di Montefalco, Daniela Settimi – è la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico; l’invito ad illuminare di blu un monumento di importanza e di visibilità nel Comune di Montefalco è arrivato dall’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e relazionali, Anffas onlus, con sede a Borgo Trevi. Lo scopo dell’iniziativa è di promuovere ed educare i cittadini alla consapevolezza e alla conoscenza delle disabilità mentali e relazionali”.