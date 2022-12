Mondiale, la Sir batte il Renata 3-0 e vola in semifinale GALLERY

Block Devils trascinati da Leon | Ora la sfida ai campioni del Sada Cruzeiro per il primo posto nel girone A

Esordio vincente al Mondiale per Club per la Sir Safety Susa Perugia, che batte il Renata 3-0 e vola in semifinale. Nella notte tra venerdì e sabato (ore 1.15 italiane) i Block Devils sfidano i campioni in carica del Sada Cruzeiro, che hanno anche loro battuto il Renata nell’esordio, per il primo posto nella Pool A.

Un successo perentorio quello dei ragazzi di Anastasi. I bianconeri fanno meglio degli avversari un po’ in tutti i fondamentali, ma è in attacco (61% di squadra contro 46%) e muro (8 vincenti contro 4) che fanno la differenza. Tre in doppia cifra per Perugia: Leon ne mette 14 con 3 ace, Rychlicki 12 con il 67% in attacco e Semeniuk 11 con il 71% sotto rete. Bene a mura la coppia centrale Russo-Flavio, bravo Giannelli nella distribuzione del gioco e solita sicurezza Colaci (62% in ricezione) in seconda linea.