Moglie e marito si perdono nei boschi, ritrovati ore dopo dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

I due coniugi si sono separati per un breve tratto e al calare del buio non si sono più ritrovati, a salvarli in poco meno di 3 ore ci hanno pensato i vigili del fuoco

Ore di apprensione e paura, ieri sera (10 ottobre) nella zona di Carpiano (Gubbio) dove due coniugi di Montone si sono persi nei boschi al calare del buio.

Marito e moglie si sono divisi per un breve tratto e non si sono più ritrovati, perdendo del tutto l’orientamento e la strada per tornare all’auto. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 19,30 e per le ricerche si sono mobilitati anche i carabinieri forestali.

Dopo due ore è stata ritrovata la donna lungo la strada per Carpiano, grazie anche alla posizione comunicata da lei stessa con il Gps. L’uomo è stato invece individuato poco dopo, intorno alle 22, vicino al torrente, dove i pompieri lo hanno recuperato con la jeep. Entrambi erano in buone condizioni di salute.