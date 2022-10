Mobilità sostenibile, Terni festeggia Halloween con "Pedalata da paura" - Tuttoggi

L’appuntamento, per una passeggiata guidata attraverso le ciclabili e le vie di Terni, in collaborazione con FIAB e MAT, è alle ore 16.00 in piazza Solferino.

“I più piccoli dovranno naturalmente essere accompagnati e potranno partecipare mascherati”, conclude Cini. “Dopo la prima parte della campagna, con un convegno e il coinvolgimento delle scuole, ora apriamo a tutti questa pedalata nel centro urbano in occasione di Halloween, con l’obiettivo di divertirci e di diffondere la ‘cultura della bicicletta’ e tutte le informazioni utili per pedalare sicuri in città”.

Per tutti i partecipanti omaggi, dolcetti e musica.