Mobilità sostenibile, 8 comuni insieme per un progetto innovativo - Tuttoggi

In campo otto comuni dai Monti Martani fino alla Selva di Meana per un progetto con filo conduttore l'intermodalità e la mobilità sostenibile

Nell’ambito del Bando per gli investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, previsto dalla legge 23/2021, otto comuni dai Monti Martani fino alla Selva di Meana: Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, San Venanzo, Parrano, Ficulle, Allerona e Castel Viscardo, hanno presentato in forma associata un progetto innovativo fortemente ispirato alle politiche comunitarie per lo sviluppo sostenibile e sociale.

Il filo conduttore è l’intermodalità e la mobilità sostenibile, con la creazione di un percorso che collega tutti gli 8 comuni, attraversando trasversalmente la regione e collegando l’antica Etruria all’Umbria romana. La progettualità vuole offrire l’opportunità di un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di monti, fiumi e beni tutelati, rigenerando lungo il percorso spazi e aree inutilizzate o sottoutilizzate, con servizi sociali e ricreativi.