Mobilità, Legambiente chiama cittadini e associazioni al confronto

Convocata la seconda commissione

Il circolo di Legambiente Valli del Topino convoca una giornata di confronto aperta a tutti i cittadini in data 1 aprile alle ore 18,00 per parlare di mobilità sostenibile. L’appuntamento per la città, politici, cittadini, associazioni, comitati per il giorno giovedì 1 aprile, alle ore 18, ad un incontro online con moderatore e possibilità per tutti di intervenire e dire la propria nel rispetto di tempi e persone. Contattare il numero 3402957289 per partecipare o mandare un messaggio alle pagine Facebook o Instagram di Legambiente Foligno. A breve verrà lanciato l’evento sulla pagina Facebook e l’evento sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook stessa

“A seguito del recente dibattito scatenatosi dopo una delibera di giunta riteniamo utile portare il nostro contributo non tanto nel merito della contesa, che non ci compete, quanto piuttosto riguardo al più ampio, delicato e strutturale tema della viabilità sostenibile, della sicurezza stradale e dei diritti degli utenti della strada in termini di libertà di spostamento e fruizione degli spazi“, dice l’associazione.

“Un dibattito con i cittadini”

“É nostra volontà aprire un dibattito costruttivo con cittadini, forze politiche e amministrative affinché ci si interroghi sull’idea di città, sulle problematiche urbanistiche di ogni quartiere e frazione, sul presente e il futuro della mobilità urbana, su una più vigile e partecipata attenzione sociale allo sviluppo sostenibile della comunità e su quanto in questo senso possa aiutare la consulta della mobilità sostenibile, proposta lo scorso anno dal circolo stesso e da altre associazioni della città. Temi affrontati anche nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), da poco approvato, che vorremmo fosse affrontato con una visione strategica e strutturale al fine di risolvere i non pochi problemi ambientali e logistici della città“.

Consulta per la mobilità in commissione

Sempre sul tema della mobilità, è stata convocata per martedì 13 aprile la seconda commissione consiliare, per le 16,30 in prima convocazione, e alle 17, in seconda convocazione. La commissione avverrà mediante videoconferenza e in diretta streaming digitando il seguente link https:/foligno.civicam.it. All’esame della commissione, tra l’altro, l’accorpamento di porzione di sedime stradale al demanio comunale nel tratto di viabilità denominata via Lazio e la consulta per la mobilità sostenibile: illustrazione e disanima delle proposte di regolamento.