 Mix di droga e alcol, ecco perché Gnucci non ha causato la morte di Maria Chiara - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mix di droga e alcol, ecco perché Gnucci non ha causato la morte di Maria Chiara

Redazione

Mix di droga e alcol, ecco perché Gnucci non ha causato la morte di Maria Chiara

Droga e alcol hanno ucciso la 18enne di Amelia, Maria Chiara Previtali. Ecco le motivazioni che hanno assolto Francesco Gnucci
Sab, 25/10/2025 - 12:10

Condividi su:

“Il fatto non costituisce reato” con questa motivazione il Tribunale di Roma aveva assolto a giugno Francesco Gnucci (che era già stato assolto in primo grado nel 2024), imputato con l’accusa di omicidio preterintenzionale nel processo relativo alla morte Maria Chiara Previtali, l’ex fidanzata del giovane, alla quale aveva regalato una dose di eroina, iniettandola, per il ‘primo buco’ in occasione del 18esimo compleanno della studentessa di Amelia. In seguito Maria Chiara ha tragicamente perso la vita nel 2020, per un mix di droga e alcol. Secondo le motivazioni depositate dalla Corte d’Assise “Deve escludersi che al momento in cui l’imputato tiene la condotta lesiva, aiutando la ragazza ad iniettarsi la droga, l’evento fosse in concreto prevedibile”. Per la giustizia, dunque, non è stato Francesco Gnucci a causare la morte di Maria Chiara.

Mix di droga e alcol, come è morta Maria Chiara

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Maria Chiara, dopo l’assunzione della dose di eroina acquistata a Tor Bella Monaca, è tornata poi ad Amelia, dove avrebbe continuato a festeggiare assumendo alcol in un locale con degli amici. La sera i festeggiamenti sono continuati e, ancora in compagnia di Francesco Gnucci e un’altra persona, la giovane ha assunto anche cocaina. Durante la notte, era quella tra il 9 e il 10 ottobre 2020, il mix di droghe con gli effetti dell’acol avrebbero prodotto una reazione fatale causando il decesso della vittima.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

“Magica quantistica”, fisica e illusionismo a Palazzo Collicola

Spoleto

Sicurezza, Fratelli d’Italia chiede azioni concrete “Spoleto ha bisogno di risposte”

Orvieto

La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Milano-Cortina, Malagò “Cresce il peso della responsabilità”
Pillole Italpress

Medicina Top – 25/10/2025

Top News ITALIA

Athekame salva il Milan in extremis, è 2-2 contro il Pisa

Pillole Italpress

De Luca “L’inverno demografico unisce drammaticamente tutto il Sud”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!