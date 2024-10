Mirabilia Network, è tutto pronto per la XII Borsa del Turismo Culturale e l’VIII Mirabilia Food&Drink - Tuttoggi.info

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024 a Bastia Umbra (PG) i grandi eventi Mirabilia. Il presidente Tortorelli: “Iniziative che dimostrano vitalità e validità della nostra Rete”.

L’Umbria è pronta ad accogliere la XII “Borsa del Turismo Culturale” e l’VIII “Mirabilia Food&Drink”, appuntamenti di punta del Network Mirabilia. Nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024, Umbriafiere (Bastia Umbra, PG) sarà il fulcro delle iniziative rivolte a buyers internazionali, istituzioni, operatori del turismo, con un ruolo da protagonisti per i rappresentanti delle 21 Camere di Commercio di tutta Italia che, insieme a Unioncamere Nazionale, costituiscono l’anima di Mirabilia.

Queste manifestazioni promuovono un’offerta turistica di qualità e integrata dei territori caratterizzati dalla presenza di siti Unesco “Patrimonio Mondiale”, creando un collegamento tra aree interessanti e diversificate, accomunate da ricchezze turistiche, culturali e artistiche. Un obiettivo sottolineato anche dal Presidente Mirabilia, Angelo Tortorelli, che dichiara: “Con gli eventi in Umbria, Mirabilia dimostra la vitalità e la validità della rete che si è costruita dal basso tra gli enti camerali e Unioncamere, e ora anche con Isnart, per valorizzare i territori con la presenza di siti Unesco e promuovere meccanismi virtuosi di sinergia e sviluppo”.

“L’agroalimentare italiano e il turismo – prosegue Tortorelli – rappresentano sempre di più componenti importantissime del Made in Italy, sulle quali ha puntato fin dall’inizio Mirabilia, che persegue attivamente una efficace e sempre più stretta integrazione del turismo culturale con la sostenibilità, e l’innovazione e la digitalizzazione, anche attraverso il Premio Top of the PID”.

La XII Borsa del Turismo Culturale e l’VIII Mirabilia Food&Drink, organizzate da Mirabilia con la Camera di Commercio dell’Umbria, si inseriscono in un percorso che, anno dopo anno, ha visto crescere e affermarsi la Rete Mirabilia. Nel 2024 si contano circa 150 operatori del settore per la Borsa del Turismo e circa 250 per Food&Drink. Gli appuntamenti calendarizzati sulla piattaforma elettronica sono vicini ai 3.500 (circa 1.500 per il food e quasi 2.000 per il turismo). Assocamere Estero e Ice hanno individuato e selezionato i buyers food, mentre IEG S.p.A. i buyers turismo. Le aziende seller provengono dai territori e sono state individuate dalle Camere di Commercio.

“Siamo davvero felici – sottolinea Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria – che quest’anno gli appuntamenti di punta del Network Mirabilia si tengano in Umbria, perché l’agroalimentare e il turismo culturale sono oggi due asset chiave dello sviluppo della regione e non a caso l’allora Camera di Commercio di Perugia, oggi Camera di Commercio dell’Umbria, si pose tra i fondatori della Rete Mirabilia”.

“Quello che mi piace evidenziare – conclude Mencaroni – è la crescente forza di questa Rete, la sua capacità di generare valore aggiunto culturale, sociale ed economico, confermando che lo sviluppo più sano è quello che cresce dal basso, rendendo protagonisti i territori e rafforzando la loro coesione sociale in uno spirito di apertura, collaborazione e sinergia. Oggi Mirabilia è tra le perle del sistema camerale italiano, confermando la capacità di questo sistema di essere una gamba fondamentale di quel tessuto connettivo intermedio che tiene in piedi l’Italia”.

Le iniziative

Di seguito alcuni dei momenti più rappresentativi delle due giornate. Il taglio del nastro sarà alle ore 10 di lunedì 14 ottobre. Subito dopo, alle ore 10,30, si terrà “Esperienza Mirabilia: un patrimonio per il sistema camerale nel sostegno allo sviluppo turistico”, un importante incontro rivolto ai rappresentanti delle Camere di Commercio, che riunirà competenze e aumenterà la consapevolezza sul ruolo di questi attori per la calorizzazione del turismo culturale. Saranno presenti anche il Presidente Mirabilia Angelo Tortorelli, il Presidente di Unioncamere Nazionale Andrea Prete, il Segretario Generale Unioncamere Giuseppe Tripoli, il Presidente Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e Loretta Credaro, Presidente Isnart – oltre a delegazioni istituzionali camerali con Presidenti e Segretari Generali.

Altro momento clou della mattinata sarà la premiazione “Top of the PID Mirabilia” 2024, in programma alle ore 12,30: il riconoscimento, nato in collaborazione con la Rete nazionale PID (Punto Impresa Digitale), premia progetti, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche che favoriscono e valorizzano mete e attrazioni turistiche. Tra gli appuntamenti di lunedì 14 ottobre di rilievo anche l’incontro, in programma nel pomeriggio, presso il Teatro Cucinelli a Solomeo, “Borgo del Cashmere e dell’Armonia”, con la partecipazione di Brunello Cucinelli, Presidente e Direttore Creativo della Brunello Cucinelli S.p.A.

Sia lunedì 14 che martedì 15 ottobre si terranno numerosi incontri B2B, occasioni di confronto, scambio e condivisione di esperienze e best practices. Dopo gli eventi in programma in questi due giorni, immediatamente a seguire, alcuni buyers si trasferiranno in piccoli gruppi su diversi territori, per conoscere da vicino gli scenari ambientali e naturalistici, i contesti produttivi e gli operatori economici nei loro contesti di appartenenza. Queste attività sono a cura delle singole Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta.

Il valore della sostenibilità

L’edizione 2024 della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e di Mirabilia Food&Drink sarà anche all’insegna della sostenibilità. Per l’evento, infatti, si è deciso di condurre una valutazione di sostenibilità in base all’analisi dell’impatto ambientale e alla prevenzione del food-waste, con il recupero dei pasti che sarà condotto in collaborazione con la società Benefit Recuperiamo e tramite la piattaforma Regusto.

Mirabilia: sinergia culturale per una crescita sostenibile

Mirabilia Network è un sodalizio che valorizza i beni culturali, storici e ambientali dell’Italia, sostenendo i territori su cui insiste un sito UNESCO “Patrimonio Mondiale”. Il progetto nasce nel 2012 e nel 2017 diventa un’Associazione che, a oggi, riunisce Unioncamere Nazionale e 21 Camere di Commercio di tutto il Paese, creando sinergie tra gli attori istituzionali ed economici, i luoghi e chi li vive. L’esperienza maturata lungo questo percorso più che decennale ne ha consolidato il ruolo strategico e di modello da ricreare.

Il Network si caratterizza come rete compatta e poliedrica, che unisce l’Italia da Nord a Sud e viceversa, e ha anche saputo ampliare la sua visione attraverso una dimensione di internazionalizzazione. La forza di questa Rete risiede nella capacità dare luce anche ai centri meno noti, facendo risaltare le specificità di esperienze e contesti diversi, ma accomunati dalla volontà di perseguire un obiettivo comune e dalla presenza di un’offerta di valore, frutto di storia, arte, artigianato e qualità enogastronomica.

Le precedenti edizioni della Borsa Internazionale del Turismo culturale si sono svolte a: Lerici (2012), Matera (2013), Perugia (2014), Lipari (2015), Udine (2016), Verona (2017), Pavia (2018), Matera (2019), Caserta (2021), Genova (2022), Lipari (2023).