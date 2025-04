Tra natura e teatro, un percorso esperienziale dell'associazione Libero Pensatore a Torgiano - Tuttoggi.info

Un evento che promette emozioni, scoperta e convivialità con un buffet e vini bio, in un contesto immerso nel verde

Un’occasione da non perdere per chi ama la natura, il teatro e il buon vino quella che si svolgerà sabato 12 aprile presso la Fattoria Mani di Luna a Torgiano. Una giornata dedicata a un “Percorso Esperienziale tra Natura e Creatività”, un evento che promette emozioni, scoperta e convivialità in un contesto immerso nel verde.

L’iniziativa è il primo frutto del training europeo Erasmus+ Crescendo, promosso dall’Associazione Libero Pensatore Vittorio Gorini. A coordinare il percorso è Virginia Palumbo, una delle partecipanti al progetto formativo, che porta in scena la propria esperienza artistica e umana.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato per le ore 10:00 con “La magia delle erbe”, una passeggiata guidata da Selva Marta Cipriani alla scoperta del lato simbolico ed emozionale delle piante. Un’occasione per avvicinarsi alla natura non solo come luogo fisico, ma come fonte di conoscenza, cura e ispirazione.

Alle 11:30 è in programma il laboratorio “Teatro in Natura”, condotto da Virginia Palumbo. Un momento aperto a tutti, pensato per sperimentare la relazione tra corpo, voce e ambiente, lasciandosi guidare dai suoni, dai ritmi e dagli spazi naturali.

Dalle 13:30 la giornata prosegue con un aperitivo a buffet curato dalla Fattoria Mani di Luna. I partecipanti potranno degustare vini naturali e biodinamici, prodotti locali e pietanze preparate con ingredienti del territorio. Un pranzo conviviale per chiudere in bellezza un percorso di scoperta e condivisione.

Una performance tra teatro e natura

Nel pomeriggio, il pubblico potrà assistere alla breve performance teatrale “Lo spaventapasseri innamorato”, ideata e interpretata sempre da Virginia Palumbo. La scenografia è invece firmata da Carola Natali.

Come partecipare

L’evento si svolge presso la Fattoria Mani di Luna, in Via Roma 50 a Torgiano (PG). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a info@manidiluna.com o contattando direttamente Virginia al numero 349 6820707.

Un invito aperto a chi vuole prendersi una pausa dal quotidiano, riscoprire la bellezza del contatto diretto con la natura e lasciarsi ispirare da nuove forme di espressione creativa.