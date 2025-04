Scatena il caos in centro, fermato col taser davanti ai passanti | Le immagini - Tuttoggi.info

Caos e scene da film mercoledì pomeriggio in pieno centro a Terni, con la polizia locale ed i carabinieri che hanno immobilizzato un giovane usando il taser su di lui. Il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti e di un amico dell’uomo.

Stando a quanto emerso, alcuni giovani di origine straniera stavano scatenando il caos nella zona di corso Tacito, colpendo anche le vetrine di alcuni negozi. Sul posto quindi sono intervenuti i vigili urbani ed i militari dell’Arma, che hanno fermato un giovane di origine straniera. Per immobilizzarlo sono dovuti ricorrere al taser, con scene piuttosto cruente per i presenti e soprattutto per un amico dello stesso fermato, impaurito dal fatto che gli venisse fatto del male. L’uomo è stato poi ammanettato e portato in caserma.