Il titolo Brunello Cucinelli rimbalza insieme a Piazza Affari - Tuttoggi.info

Rimbalza in Borsa anche il titolo Brunello Cucinelli nel giorno in cui Piazza Affari chiude con +2,26%, dopo le pesanti flessioni seguite ai dazi degli Stati Uniti sui beni importati dall’Unione Europea.

E il titolo della casa di moda di Solomeo segue esattamente l’andamento del Ftse Mib, chiudendo le quotazioni a 93,10 euro, +2,67%. Un rimbalzo che non recupera le perdite degli ultimi giorni, ma che segna un’importante inversione di tendenza, come per gran parte dei titoli quotati a Piazza Affari.

Resta ora da verificare la risposta dei mercati alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, con l’amministrazione statunitense che ha annunciato da mercoledì dazi del 104% sui prodotti importati dal Paese del Dragone.