Dazi, lunedì nero: sprofonda in Borsa anche il titolo Cucinelli

Lunedì nero in Borsa, sulla scia della preoccupazione per gli effetti dei dazi Usa e della risposta che l’Unione europea sta preparando. Piazza Affari maglia nera, con una flessione del 5,18%: bruciati in un solo giorno 37,7 miliardi di capitalizzazioni.

Male i titoli energetici: 12a cede l’8,54%, giù anche Eni (-7,72%) ed Enel (-7,57%).

Ma non si salvano neanche i titoli della moda. Moncler cede il 7,06%. Sprofonda anche il titolo Brunello Cucinelli, che chiude a 90,68% euro, perdendo il 5,59% in un solo giorno: mercoledì scorso era quotato 105,50 euro, con una riduzione di oltre il 14%. Nell’ultimo mese il titolo della casa di moda di Solomeo ha ceduto il 18,60%, perdendo 20,72 euro ad azione.

Una quotazione che ovviamente non è legato all’andamento economico della casa di moda, ma al panico generato tra gli investitori da questa nuova guerra commerciale innescata dall’amministrazione statunitense.

Come per l’andamento generale del Ftse Mib, anche il titolo Brunello Cucinelli nella giornata di oggi aveva recuperato poco dopo le 16, quando si era diffusa la voce di un possibile slittamento dei dazi Usa. Notizia subito smentita dalla Casa Bianca, con conseguente flessione delle Borse europee.