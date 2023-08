Minorenne spacciava ad altri minori di Narni, arrestato dai Carabinieri - Tuttoggi.info

Al 17enne dopo l'arresto è stato applicata la misura della permanenza in casa emessa dal tribunale dei minori di Perugia

Durante il week end i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno dato esecuzione alla misura cautelare della “permanenza in casa” emessa dal GIP del Tribunale dei Minori di Perugia nei confronti di un 17enne di Narni.

Il provvedimento scaturisce da un servizio di perlustrazione dello scorso 11 agosto, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso del quale i Carabinieri di Amelia procedevano, nei pressi del Parco dei Pini in Narni Scalo, hanno controllato due ragazzini che, alla vista dei militari sono apparsi scontrosi e sfuggenti. Sottoposti entrambi a perquisizione personale il più piccolo, 16enne di Narni, è stato trovato in possesso di un involucro confezionato in modo artigianale contenente 0,6 grammi di hashish (motivo per il quale è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per la detenzione di stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 D.P.R 309/90); il più grande dei due, 17enne, è stato invece trovato in possesso di un involucro confezionato in modo artigianale contenente 8 grammi di hashish e della somma in contanti di 135€ suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire un involucro contenente ulteriori 78 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Deferito in stato di libertà, nell’immediatezza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Perugia, nel corso del fine settimana il 17enne è stato fermato e condotto presso l’abitazione di residenza di Narni in esecuzione della misura cautelare della “permanenza in casa”, con la quale il Giudice prescrive al minorenne di permanere presso l’abitazione familiare, dove i genitori sono tenuti a vigilare sul comportamento dello stesso consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile. Nel caso di allontanamento ingiustificato dall’abitazione, il Giudice potrebbe valutare di disporre la misura del collocamento in comunità. Trattasi di misure limitative della libertà personale che il Giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e della necessità di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile.