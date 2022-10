Milite Ignoto, ADM ricorda la figura del Soldato Italiano, a Perugia Treno della Memoria, a Spoleto scopertura del monumento | FOTO - Tuttoggi

Lo storico convoglio ferroviario, con una mostra itinerante a bordo con installazioni audiovisive dell’Istituto Luce, ricorda il viaggio con cui fu trasportata la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Alla stazione Fontivegge, dove il Treno della Memoria ha stazionato al binario 4 per tutta la giornata di venerdì, erano presenti, tra le tante autorità militari e civili, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la Presidente della Provincia, Stefania Proietti.

Perugia è una delle 17 città tappa dell’itinerario del convoglio. Come si ricorderà fu Maria Bergamas, la donna scelta in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale, a scegliere, tra 11 soldati non identificati, la salma che sarebbe diventata simbolo del Soldato Italiano.

Alla fine del viaggio, il convoglio, che arriverà a Roma il 4 novembre prossimo, avrà percorso oltre 5mila chilometri.

La giornata è stata ricca di eventi paralleli

In mattinata a Spoleto, presso l’Istituto Tecnico Professionale “Spagna – Campani”, si è tenuta la cerimonia di scopertura della scultura intitolata al Milite Ignoto. L’opera è stata benedetta da Don Edoardo Rossi. Tra le autorità, presenti l’assessore Danilo Chiodetti di Spoleto, il presidente Anci Umbria, alcuni sindaci del Comprensorio e le Associazioni combattentistiche e d’arma.

A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Rita Scagliola che ha ricevuto la presenza di autorità civili e militari tra cui la Medaglia d’oro al Valor Militare, Consigliere del Ministro della Difesa e Segretario del Gruppo MOVM Tenente Colonnello Gianfranco Paglia.

Nella notte tra venerdì e questa mattina il treno si è fermato per una sosta tecnica alla stazione di Terni, dove è stato omaggiato dal Sindaco Leonardo Latini ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Davide Milano.

