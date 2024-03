Microteam di medici h24 per 'sgravare' il pronto soccorso e analisi ed esami in farmacia: il piano della Regione - Tuttoggi.info

La Regione cerca l'intesa con medici e farmacisti per "offrire servizi sanitari più efficienti e rapidi per i cittadini in un momento di stress del sistema sanitario regionale"

La Regione Umbria cerca l’accordo con medici e farmacisti per attuare una rivoluzione, che – se andrà in porto come sembra – risolverà una parte dei problemi della sanità regionale. L’idea è quella di prevedere da una parte dei medici in servizio 24 ore su 24 a cui si possano rivolgere i pazienti con problemi lievi di salute, sgravando i pronto soccorso dell’Umbria, e dall’altra poter effettuare in farmacia – a carico comunque del sistema sanitario pubblico – servizi come analisi del sangue, elettrocardiogramma ed altri esami per i quali le prenotazioni hanno spesso tempi lunghi.

Di questo si parlerà domani (giovedì 7 marzo) durante una riunione convocata dalla direzione regionale alla Salute con tutte le sigle sindacali dei medici di medicina generale. Un vertice che è stato anticipato nei giorni scorsi da una serie di incontri propedeutici tenuti dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, “al fine di offrire servizi sanitari più efficienti e rapidi per i cittadini in un momento di stress del sistema sanitario regionale”.

I temi organizzativi al centro dell’incontro di domani sono stati già al centro – riferisce una nota di Palazzo Donini – di alcune comunicazioni avvenute nelle scorse settimane con le stesse sigle sindacali e nuovamente discussi nei giorni scorsi anche con i rappresentanti regionali e provinciali della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) e con i rappresentanti dei farmacisti pubblici e privati (Federfarma ed Assofarm).

Tra gli argomenti principali, che avranno una ricaduta positiva sulla cittadinanza, l’ottimizzazione delle aggregazioni territoriali dei medici che creano micro team di medici al fine di offrire assistenza 24 ore al giorno ai pazienti, così da evitare orari troppo stretti per le visite, file ed anche il ricorso ai pronto soccorso quando non ve ne è una effettiva necessità. Al centro della discussione anche la cosiddetta quota ottimale, che verrà stabilita a breve da un apposito comitato, per far sì che non vi siano aree regionali sprovviste di medici di medicina generale. Nel corso dell’incontro di giovedì saranno inoltre discusse le tematiche relative alla funzionalità della nuova struttura informatica necessaria a supportare questi provvedimenti.

Sul tavolo delle decisioni prese di comune accordo con i farmacisti, invece, l’implementazione della farmacia dei servizi, che consentirà ai cittadini umbri, ora nell’ambito del sistema sanitario pubblico, di effettuare alcuni esami come elettrocardiogramma, spirometria, holter sanguigno e pressorio e analisi del sangue, provvedimento che avrà impatti positivi economici sui cittadini ed anche sul contenimento delle liste di attesa. Altra decisione presa al tavolo con i farmacisti riguarda l’ottimizzazione ed implementazione del servizio CUP presso le farmacie, al fine di informare al meglio la cittadinanza in merito alla prenotazione delle prestazioni sanitarie e renderle più facilmente accessibili. A tale scopo è emersa la volontà di stilare un accordo triennale sul quale la Regione ha dato disponibilità di investimenti economici proprio a favore della crescita del servizio.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay