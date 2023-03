Meteo weekend, sabato sereno e poco nuvoloso

Nazionale per il 18 marzo

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest; nella notte attesi deboli fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche; qualche piovasco atteso nella notte sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in aumento.

www.centrometeoitaliano.it