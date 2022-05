Meteo week end 7 e 8 maggio, attese piogge nel pomeriggio - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per il week end, attese piogge in varie zone. Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al nord, in lieve calo al centro-sud.

Umbria

Sabato. Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutti i settori con tempo asciutto; piogge e temporali sparsi nelle ore pomeridiane in generale esaurimento nel corso della serata .

Domenica. Condizioni di tempo stabile al mattino con nubi sparse sull’intera regione; instabilità in aumento con temporali attesi al pomeriggio su tutto il territorio, mentre in serata il tempo tenderà a migliorare.