Mercato Terni, da mercoledì trasferimento in centro - Tuttoggi

Mercoledì 4 agosto, per l’intera mattinata, il mercato settimanale che negli ultimi mesi si svolgeva allo Staino, si terrà al centro della città.

Dopo l’ordinanza del sindaco si è proceduto alla tracciatura dei parcheggi per gli ambulanti su Largo Frankl, Corso del Popolo, Piazza Europa e negli altri spazi assegnati, con vernici a basso impatto visivo, così da rispettare le pavimentazioni degli spazi pubblici.

Rispetto norme anti-Covid

“Il mercato settimanale, così come richiesto dagli operatori e dal consiglio comunale – dice l’assessore al commercio Stefano Fatale – si sposta dunque nell’area centrale della città, superando finalmente le difficoltà dovute alle limitazioni contro la diffusione del Covid e tutte le questioni riguardanti la viabilità, con il pieno rispetto di tutte le normative”.

Portare vivacità nel centro storico

“Da parte nostra – sottolinea Fatale – abbiamo sempre sostenuto questo progetto nell’auspicio che possa dare un contributo importante alla rivalutazione del mercato settimanale e allo stesso tempo porti vivacità nel centro storico. Seguiremo perciò con attenzione questa prima esperienza di mercoledì per valutare in concerto come andranno le cose e verificare eventuali ulteriori miglioramenti”.