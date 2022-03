Media Etruria, Galgano (Blu): "Non regaliamo stazione alla Toscana"

L'ex parlamentare e presidente di Blu parla di continuità tra destra e sinistra

La visita ufficiale del presidente della Toscana, Eugenio Giani, in Umbria per la stazione Media Etruria, non è piaciuta a tutti. Bocciata da Adriana Galgano e da Blu (Bella Libera Umbria).

“Tesei promuove le infrastrutture di altre regioni”

“Facciamo i complimenti al presidente della regione Toscana e ai sindaci di Chiusi e di Arezzo per il dinamismo con il quale vengono a promuovere le loro infrastrutture sul nostro territorio. Sono sicuramente dei modelli virtuosi ai quali ispirarsi. Ci dispiace invece dover inserire Donatella Tesei ed Enrico Melasecche tra i politici che giocano a favore delle infrastrutture delle altre regioni, anziché di quelle dell’Umbria“, ironizza l’ex parlamentare che sottolinea la continuità dei progetti con le giunte di centrosinistra.

Continuità con i progetti del centrosinistra

“Pensavamo che, una volta che avesse cambiato colore, la Regione avrebbe avviato nuovi progetti, invece sono sempre quelli. Addirittura torna alla ribalta la stazione ferroviaria Medioetruria, sostenuta dalla giunta Marini, già bocciata 5 anni fa da Rete Ferroviaria Italiana e dal Governo. Fa anche una certa impressione sentire l’assessore Melasecche dichiarare che non importa dove sarà fatta, l’importante è che sia realizzata perché collegherà l’Umbria all’Alta Velocità. Gli chiediamo: che cosa ce ne facciamo di una stazione ad Alta Velocità a 50 km da Perugia in Toscana?“.

I Frecciarossa

Galgano sottolinea come la Toscana abbia già 250 Frecciarossa che si fermano a Firenze ogni giorno, “dobbiamo anche contribuire a costruire una nuova stazione in territorio toscano? Senza considerare che anche agli inesperti balzerà agli occhi un rapporto costi-benefici che non sta in piedi, soprattutto rapportandolo a ciò che è successo alla Mediopadana. Aggiungiamo che da Perugia parte un FrecciaRossa per Milano ogni giorno, con partenza alle 5.34 e fermata a Terontola, che ci collega al nord in 3 ore e mezza. Visto il successo di questo primo FrecciaRossa, inspiegabile come mai non si pensi di metterne subito uno in orario turistico legato ad un piano di marketing territoriale degno di questo nome e si ragioni invece di collegarci all’Alta velocità con una stazione in Toscana che, come minimo, impiegherebbe 10 anni a vedere la luce“.

I collegamenti con Roma

“Segnaliamo infine anche che Perugia è collegata a Roma con treni che mediamente ci mettono 3 ore per fare 170 chilometri e che lasciano i malcapitati viaggiatori al famigerato binario 1 Est, a circa 7/8 minuti dalla stazione, con tutto ciò che comporta nel caso di coincidenze.“