Maxi sequestro di cocaina, i complimenti dell'amministrazione bastiola - Tuttoggi.info

Grazie anche a una segnalazione dei residenti, i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino hanno arrestato due cittadini albanesi, un 35enne ed un 21enne, per spaccio di sostanze stupefacenti; sequestrati tra l’altro oltre un kg di cocaina e duemila euro in contanti.

E ai militari arriva il ringraziamento dell’amministrazione comunale bastiola: “Alla luce delle molteplici attività di controllo e verifica effettuate sul territorio comunale di Bastia Umbra – si legge in una nota – il Sindaco Paola Lungarotti a nome dell’Amministrazione Comunale esprime i più sentiti ringraziamenti alle Forze dell’Ordine che con costante impegno mostrano attenzione al territorio, con una campagna di prevenzione e con risultati che contribuiscono a far sentire vicinanza e protezione. Grazie ai carabinieri di Assisi del capitano Vittorio Jervolino – e di cui fa parte anche la nostra Stazione di Bastia Umbra, comandata dal Maresciallo Capo Claudio Parafioriti – e complimenti per i risultati perseguiti, a nome della cittadinanza tutta di Bastia Umbra”.