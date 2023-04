Maxi evasione fiscale a Perugia: titolare di una ditta d'abbigliamento evade 600.000 euro di Iva - Tuttoggi.info

La merce, a quanto è stato possibile ricostruire grazie anche alla cooperazione con le autorità doganali di Germania, Grecia, Malta, e Ungheria, veniva sdoganata in alcuni Paesi dell’Unione Europea e trasferita in Italia per la definitiva vendita. Se per il 2019 l’uomo ha presentato dichiarazioni fiscali errate, per il biennio successivo ha omesso ogni adempimento fiscale (tanto come dichiarazioni, quanto come adempimenti). Le procedure avviate con le altre quattro autorità doganali estere hanno comunque consentito di reperire un’ingente documentazione grazie alla quale è stato possibile accertare che la ditta si riforniva da otto aziende comunitarie.



L’ammontare dell’evasione, come detto, è di circa 600 mila euro a fronte di transazioni per 2,5 milioni avvenute nel triennio 2019-2021. I funzionari ADM di Perugia stanno provvedendo a notificare il relativo verbale di contestazione. (foto in evidenza Prudence Earl/Unsplash)