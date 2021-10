Maxi controlli della polizia in stazione: 80 persone identificate

Nel servizio utilizzate anche le unità cinofile a disposizione

La Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo presso l’area della Stazione FS di Foligno. L’attività era specificamente finalizzata al monitoraggio dei soggetti in arrivo e in partenza dal suddetto scalo ferroviario, nonché alla prevenzione del compimento di reati e di qualsiasi altro atto comunque in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli

Al servizio hanno preso parte, oltre ad Agenti della Squadra Volante e della Scientifica del Commissariato di Foligno, alcune pattuglie della Polfer folignate, nonché unità cinofile antidroga; queste ultime hanno consentito di verificare in tempo reale che nessuno dei soggetti controllati detenesse sostanze stupefacenti. All’esito dell’attività, protrattasi per l’intera mattinata, sono state identificate e sottoposte a controllo oltre 80 persone.

Nessun profilo di criticità

Non sono comunque emersi profili di criticità, né elementi tali da integrare responsabilità penali in capo ad alcuno dei soggetti monitorati.