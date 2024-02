Maxi colpo da oltre 50 mila euro nel deposito comunale, furgone rubato ritrovato a Caserta - Tuttoggi.info

I ladri hanno ripulito la struttura del Servizio Manutenzioni del Comune di Sansepolcro e l'adiacente rimessa di 'Sei Toscana', arriva una prima svolta dalla Campania

Colpo grosso nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 a Gricignano (Sansepolcro), dove da un deposito di proprietà del Comune sono stati portati via un Fiat Ducato, un trattore tagliaerba, motoseghe, decespugliatori e altri strumenti del Servizio Manutenzioni aree verdi.

Dopo aver forzato sia il cancello di ingresso che le porte della struttura in via Senese Aretina, i malviventi hanno usato proprio il furgone per caricare tutto il bottino – che si aggirerebbe sui 50 mila euro (e forse oltre) – e darsi alla fuga. Non prima però di aver “visitato” e ripulito l’adiacente rimessa di ‘Sei Toscana’ da centinaia di litri di gasolio contenuti nelle cisterne e altri strumenti.

Inevitabile è scattata la denuncia alle forze dell’ordine – sul posto è intervenuta anche la Scientifica – che stanno tuttora indagando sull’accaduto, senza però l’aiuto della videosorveglianza di cui entrambe le strutture sono prive. Una prima importante svolta è comunque arrivata perfino dalla Campania: il Ducato è stato infatti ritrovato ieri (8 febbraio) abbandonato davanti ad un bar di Caserta, dove è stato il proprietario dell’esercizio ad avvertire il Comune. Un indizio che lascerebbe pensare alla possibile provenienza campana dei ladri.

Polizia e carabinieri pensano si possa trattare di una banda specializzata in furti del genere. Appena pochi giorni fa, inoltre, sempre a Sansepolcro, era stato messo a segno un altro colpo a circa un chilometro di distanza dai due depositi ripuliti, ai danni danni della ditta Spillantini di via Buitoni. Non è escluso che gli autori di entrambi i furti possano essere gli stessi.